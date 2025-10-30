川習會登場 CNN爆台灣想「換駐美代表」？林佳龍否認：目前沒有

美國總統川普與中國國家主席習近平今（30日）在南韓舉行「川習會」，成為全球焦點。與此同時，知名外媒《CNN》引述多名消息人士指出，台灣政府內部正考慮調整駐美代表人事，評估是否召回現任駐美代表俞大㵢（Alexander Yui）。對此，外交部長林佳龍30日就表示，「我們並沒有啟動任何要調整的程序，目前駐美處功能也發揮得很好」，引發討論。

根據《CNN》報導提到，美方官員認為，川普不太可能被迫在會談中公開反對台灣獨立，但川普也未排除將台灣議題納入未來美中貿易談判的可能性，這使台灣對美方立場能否保持一致產生憂慮。CNN引述消息人士透露，雖俞大㵢獲部分白宮人士肯定，但他過去與川普陣營互動較少，「在川普圈內的政治能量不足」，因此政府正研議是否提前進行外交布局。

面對外媒報導，國民黨立委徐巧芯今利用立院質詢機會，追問林佳龍，是否確有召回俞大㵢並另派新人的打算？

林佳龍回應強調，政府與美方溝通機制穩定，近期包括APEC等重要事件，都證明台美互動「順暢且有效」。至於媒體關注的駐美代表更替傳聞，他語氣肯定表示：「我們並沒有啟動任何要調整的程序，目前駐美處功能也發揮得很好。」

徐巧芯再三追問：「所以沒有打算召回俞大㵢？」林佳龍再次明確回應：「目前沒有。」他並補充，目前台美互動順利，外交布局依照國家利益及戰略調整，相關揣測不必過度解讀。