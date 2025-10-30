川習會睽違6年登場！兩人見面握手近30秒 兩國官員齊上談判桌

川普與習近平睽違6年展開美中領袖峰會。（AP）

美國總統川普與中國國家主席習近平今（30日）在南韓釜山舉行睽違6年的「川習會」，雙方希望在數月的貿易緊張後穩定關係。川普上任後再度祭出關稅手段，中方則以限制稀土出口反制，令這場會面格外受到矚目。

根據《美聯社》報導，川習會於南韓時間上午11時（台北時間10時間）在釜山一處軍事基地展開。川普的直升機於上午10時17分降落，約10分鐘後，載有習近平的中國國航專機也抵達，兩人現身時先握手近30秒。

川普表示：「我毫不懷疑這將是一場非常成功的會晤。」他並稱習近平是「非常強硬的談判者」，雙方可能會簽署協議，但彼此之間已有很好的理解。

習近平則在會中強調，儘管中美國情不同，仍願意在分歧中尋求合作。習近平透過翻譯表示：「世界兩大經濟體之間偶爾出現摩擦是正常的。」

雙方官員已於日前在吉隆坡預先協商，達成初步共識。美國財政部長貝森特形容雙方已建立「非常成功的架構」，各國股市也因期待達成貿易框架協議而普遍上揚。





