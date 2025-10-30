川習會站190公分川普旁竟同高 習近平「身高伸縮自如」祕密被發現
「川習會」今（30日）正式在南韓釜山登場，除了會議內容外，川普與習近平的一舉一動，也成為網友關注的焦點，就有網友抓到習近平偷穿增高鞋墊，178公分高的習近平，站在有190公分的川普旁邊，竟然看起來已經差不多高了。
「川習會」今登場，有網友發現川普原本178公分高的習近平，突然長高不少，站在有190公分的川普旁邊，竟然看起來已經差不多高，紛紛猜測認為習近平這次可能在「鞋子中」動了手腳，消息曝光，隨即引發熱議。
值得一提的是，2017年川普訪問北京與習近平見面時，當時合照川普明顯高出習近平半個頭左右，如今卻跟川普差不多高，讓網友紛紛猜測是為了「氣勢」不能輸。另外，2015年習近平與前總統馬英九（178 公分）會面時，2人合照中看起來差不多高，但到了2024年2人再度同框合照時，習近平已高出馬英九半顆頭。
事實上，這並非習近平第一次被質疑在會見國內外政要高官時，有穿增高鞋的習慣，2020年也因舉行抗擊新冠肺炎表彰大會，突然長高引發熱議，但事後網路上有關鍾南山身高的資料都被刪除。
再发一张习近平身高造假的照片！
2020年9月8日，全国抗击新冠肺炎表彰大会在北京人民大会堂举行，习近平向钟南山颁授“共和国勋章”！
下图左边这张照片在网上公布后，自此网上所有关于钟南山身高的信息都被删空了！… pic.twitter.com/SYuWrHhKSe
— 墻國荒誕字（墙国荒诞字） (@xingzhe2021) April 13, 2024
