川習會站190公分川普旁竟同高 習近平「身高伸縮自如」祕密被發現

「川習會」今（30日）正式在南韓釜山登場，除了會議內容外，川普與習近平的一舉一動，也成為網友關注的焦點，就有網友抓到習近平偷穿增高鞋墊，178公分高的習近平，站在有190公分的川普旁邊，竟然看起來已經差不多高了。

「川習會」今登場，有網友發現川普原本178公分高的習近平，突然長高不少，站在有190公分的川普旁邊，竟然看起來已經差不多高，紛紛猜測認為習近平這次可能在「鞋子中」動了手腳，消息曝光，隨即引發熱議。

值得一提的是，2017年川普訪問北京與習近平見面時，當時合照川普明顯高出習近平半個頭左右，如今卻跟川普差不多高，讓網友紛紛猜測是為了「氣勢」不能輸。另外，2015年習近平與前總統馬英九（178 公分）會面時，2人合照中看起來差不多高，但到了2024年2人再度同框合照時，習近平已高出馬英九半顆頭。

事實上，這並非習近平第一次被質疑在會見國內外政要高官時，有穿增高鞋的習慣，2020年也因舉行抗擊新冠肺炎表彰大會，突然長高引發熱議，但事後網路上有關鍾南山身高的資料都被刪除。

