川習會算大帳 台灣自求多福

中美領導人預定在4月展開「川習會」，惟此次會晤若從習近平所言將和美國「算大帳」，即可明白習近平重申「不容外力改變台海態勢」的堅定立場，因為台海以至西太平洋這場曠日廢時的國際強權角力若論其起源因素，癥結仍在中方的「領土與領海主權」連帶影響多年，卻一直被西方國家船艦「航行自由」論述行動所干擾；反觀俄羅斯在2014年強占克里米亞，僅只是21世紀國際戰略格局變化的濫觴。換個視角觀察，新的大國博弈早就在10年前即已展開。

習、川的會晤當然不可能流於片面的關稅和經貿議題，尤其這兩人在顯露高度「集權」於自身的共通性格特質，美國國際關係學者艾利森預期，川普任內將出現「中美第四公報」，讓中美處於「相互嚇阻」的狀態，亦為「鬥而不破」的書面化協議，使「新型大國關係」產生循環式的穩定效應，間接阻隔其他因素干擾中美的競爭。而台灣議題仍會讓中美持續交鋒，也可能將「漸進式台獨」視為對雙方關係穩定構成威脅的因素。

全球安全因素牽一髮動全身，俄烏戰爭僵持所形成的長久心理壓力，已影響北約和日本的自身危機感，除增加國防預算的GDP百分比，西方政壇的弦外之音，不難解讀成從多管道試圖降低局勢對立，也更想藉著川普的「和戰兩手」策略，消耗中共貿然在台海發動戰爭的企圖。

箇中頗為弔詭者，在於川普致力「和中」的同時，亦批准出售日本具戰略攻勢性能的軍備，最為矚目者為戰斧巡弋飛彈，它本身是海、空雙用的全天候長程滲透打擊武器，作戰半徑達1600公里，可從日本列島週邊海上發射後可能直接打到北京和上海，顯然華府沒有降低西太軍事對抗的真正意圖，而老謀深算的中共高層不可能不明白川普所設的陷阱，反而等著見招拆招。

中日關係漸趨緊張，論其本質就是東、西方地緣政治的角力競逐。在中俄朝漸趨緊密合作的「準同盟」發展前提下，日韓承受的軍事壓力與預算亦逐漸加劇，加上川普「MAGA」招牌下強取豪奪式的關稅巨浪，東北亞若一味倒向美國尋求苟且的偏安，可能在美國內部對立紛擾的政治氛圍下，淪為華府在東亞的馬前卒。日、韓如此，遑論台灣？

國人務必對此保持警覺，尤其近年民進黨政府頻頻為向美國輸誠，不但對中國大陸刻意展露敵意，甚至對台灣進口天然氣主要來源國的俄羅斯都顯示出不友善姿態，這不僅是外交失策，也是國家安全的潛在危機，形同鼓勵中、俄增加在西太平洋海軍聯合行動的理由，讓東亞和西太平洋局勢更形複雜，連帶影響東北亞日、韓的安全和穩定。

因此，可以預見「習川會」將造成的後續效應已經不只影響台海，對所有亞洲國家也會產生波動，特別是第一島鏈的「抗中」熱區，我國政府應在會議展開前及早擬妥應對策略，萬不可再將所有籌碼悉數押寶川普政府，否則台灣被美國掏空的期程只會提前！（作者為前空軍中將副司令）