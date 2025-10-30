川習會結束！中國官方也釋出新聞稿 證實這些項目達共識

編譯林浩博／綜合報導

備受注目的「川習會」，於30日中午左右結束。各界都好奇，超過1小時的密室會談，美、中兩國領導人談了什麼。

據中國官方新聞稿，習近平稱兩國在「重要經貿問題」達成共識。隨後中國商務部公布了共識的具體內容，包括美國暫緩對等關稅一年、取消10%芬太尼關稅、暫停301調查等，中國相對應也暫緩了稀土出口管制一年，證實了川普稍早說法。

川普與習近平會面。（圖／翻攝畫面）

根據新華社的新聞稿，習近平稱，「兩國經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識」。

廣告 廣告

中國商務部隨後也發布聲明，列出具體的協議內容。

◆ 美國同意暫緩了9月29日所宣布的「50%穿透性規則」一年，中國相對應也暫停了10月9日宣告的稀土管制一年。

◆中美雙方同意共同打擊芬太尼相關毒品，擴大農業貿易，並處理個別企業案件；美方則就投資領域做出正面承諾，中方會與美方適當處理TikTok議題。

◆美國將24%對等關稅的休兵延長一年。

◆美方暫停對中國海事、物流與造成業的301條款調查一年，中方相應地暫緩對美反制措施一年。

根據美國貿易代表署（USTR）先前消息，美國貿易代表葛里爾稱已正式啟動對中國履行美中「第一階段貿易協議」（Phase One Agreement）情況的301條款調查，將評估中國是否確實落實協議承諾、未履行部分是否對美企造成負擔或限制，以及研擬回應措施。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

川普機上侃侃而談！給川習會超過滿分 雙方將阻芬太尼原料流入美

川習會更新／會談結束！川普對習近平悄悄話未獲回應 返美途中洩細節

川普出發了！會晤習近平 搭乘「海軍陸戰隊一號」前往釜山

川習會將在釜山登場！反中民眾一早現場示威 大喊：習近平go home

