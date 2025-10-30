川習會結束！川普緊握習近平雙手「講悄悄話」 習飛慶州出席APEC
全球高度關注的「川習會」今（30）天上午在南韓釜山金海國際機場旁的空軍基地翼峰樓舉行，會中預計針對關稅、AI晶片禁令、台海議題、稀土藥品管制等都將進行深切討論，而在稍早台灣時間近12點左右，兩人握手走出基地，川普搭乘空軍一號返回美國，習近平則前往慶州持續參加APEC峰會，有望提升中韓雙方關係。
「川習會」上午登場，川普和習近平相隔6年再度會面，川普不只讚習近平是偉大領導人，也笑稱「他是個非常強硬的談判者」；習近平則稱中美應該是夥伴和朋友，願繼續與川普共同努力，發展並創造雙方良好的氛圍，他表示中美是世界兩大經濟體，不能常達成共識很正常，偶爾會有摩擦。
川習會今在南韓釜山登場。圖／翻攝自AP Direct
今年因川普開徵對等關稅，讓中美關係降到冰點，昨天雙方開會地點一度喬不攏，被猜測溝通不良、臨時敲定川習會，會前雙方也互相釋出善意，川普下調對中國芬太尼關稅，從20%降回10%；習近平也讓步恢復採購18萬噸的美國大豆，是美國今年大豆收成季以來中國首次採購，更提出稀土出口管制延後一年實施，換取美方暫時不對中國課徵100%關稅。
而今上午「川習會」經過2、3小時的討論，稍早台灣時間近12點左右，川普、習近平兩人結束談話，握手、神情輕鬆走出翼峰樓，川普還靠近習近平的耳朵說悄悄話，最後習近平車隊停靠較近，他率先上車離開，之後將續留南韓參加APEC峰會，展開為期三天的國是訪問，這也是習近平時隔11年再度踏上韓國。
另外，川普也在握手後隨即搭車前往搭乘專機空軍一號，結束訪韓行程返回美國，預計美國時間週四下午抵達，接著將出席白宮的萬聖節慶祝活動，根據外媒透露，川普表示雙方討論中「從未提及台灣問題」，川普更將在明年4月訪問中國，習近平之後也將訪問美國。
