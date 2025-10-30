川習會結束 川普親送習近平上車! 中高興宣布芬太尼10%關稅取消 還達成這些協議….

美國總統川普在川習會結束後，親自送習近平上車離開。 圖 : 翻攝自央視時政

[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平今 ( 30 ) 日在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤。中美元首會晤結束後，川普總統親自送習近平上車離開。

下午三點，中國商務部新聞發言人在北京也就中美吉隆玻經貿磋商聯合安排答記者問。中國商務部表示，中美兩國元首剛剛在韓國釜山舉行會晤，深入討論了中美經貿關係等議題，同意加強經貿等領域合作。中方願與美方一道，共同維護好、落實好兩國元首會晤重要共識。

中國商務部稱，中美經貿團隊通過吉隆玻磋商，達成的成果共識主要有以下幾方面：

美國緝毒單位再度逮捕一名華裔跨國毒梟。現年 38 歲、出生於北京的張志東，涉嫌為墨西哥兩大販毒集團從中國進口大量化學原料，用於製造芬太尼，被美國中央情報局（CIA）列為「極高危險人物」。 圖:翻攝自X帳號@AsiaFinance

一、美方將取消針對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的 10% 「芬太尼關稅」，對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的 24% 對等關稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。

二、美方將暫停實施其 9 月 29 日公佈的出口管制 50% 穿透性規則一年。中方將暫停實施 10 月 9 日公佈的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。

關稅仍是中美在馬來西亞貿易談判的重點。在 30 日的釜山川普會中，中美又達成新的協議。 圖：翻攝自 視覺中國

三、美方將暫停實施其對中國海事、物流和造船業 301 調查措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。

此外，雙方還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。雙方進一步確認了馬德里經貿磋商成果，美方在投資等領域作出積極承諾，中方將與美方妥善解決 TikTok 相關問題。

