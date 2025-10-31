川習會結束 美對陸關稅竟比台灣低？他算完大吃一驚

美國總統川普（Donald Trump）今年四月擴大關稅政策震撼全球，其中對陸關稅起起伏伏，日前川習會後，美才剛對陸全面降稅10%。不過許多人如今已搞不清，目前美對陸到底課多少關稅？有PTT網友綜合新聞來源、官方文件，算出答案竟是20%、而非川普所說的47%，引發網友熱議，驚疑「比台灣低」？但依相關資料，美方自有算法。

有網友在PTT股市版發文，並整理美中雙方互相疊加關稅的歷程

一、2025年4月9日「解放日」：

川普對全世界加關稅，然後北京報復，於是一路雙方互相疊加。北京關稅一度達145%，由20%芬太尼、34%對等稅，以及91%報復稅組成。

二、2025年5月13日，中美開始第一次磋商，雙方同意暫停報復性關稅：

談判達成共識，美國對中進口商品，仍保留20％芬太尼關稅，但暫停24％對等關稅90天，僅留存10％，先前的91％報復性反制關稅取消，協議後，對中關稅合計30％。

原PO也說明，最初解放日是「20%芬太尼 + 34%對等關稅 + 91%報復關稅 = 145%」；經磋商後變成「20%芬太尼 + 10%對等關稅（全世界都適用）= 30%」；報復的91%則暫停90天。

三、2025年8月12日，也就是90天後，又繼續暫停90天：

原PO也綜合資料說明，8月12日前北京的關稅應該就是30%無誤，8月12日過後，芬太尼20%由10%，24%取消則是維持8月12的暫停，其實只是重新強調一次。原PO也總結，8月12日後，「10%芬太尼 + 10%全世界適用的對等關稅 = 20%。」

四、10月30日川習會落幕，川普表示美方對從北京進口商品的關稅將從57%降至47%：

原PO也表示，檢視一下過去中美那堆互加關稅的一長串變化，「就會發現怎麼加都不會出現57%這數字，那這數字怎麼來的？」

原PO也查閱美國海關（CBP）文件與北京官方新聞稿，確認目前中國關稅為「10%芬太尼＋10%對等稅」，與川普口中「57%降至47%」的說法並不符。

貼文也吸引不少網友熱烈留言，紛紛表示「有整理就是推」、「謝謝你，關稅專家」、「感謝彙整，整理的不錯」、「比台灣還要更低，真的羨慕」。

不過據彼得森國際經濟研究所（PIIE）及USTR（美國貿易代表署）資訊，美對陸關稅是延續川普第一任期起課徵之數字，再加上川普2.0至今，基於貿易加權計算，考慮不同商品進口量與稅率組合而成；且除網友所列之外尚有對特定商品如電子、電動車加徵，對鋼鋁也另課徵；總計至今年9月25日，美對陸平均關稅達57.6%，涵蓋100%來自大陸的商品，如今降10%後為47%。川普也表示，對陸最新關稅為47%。

