川習會給幾分？川普：滿分10分我給12分 親曝「這理由」不見金正恩

美國總統川普，在空軍一號上受訪時表示，如果川習會滿分是10分的話，那麼他會打12分。

美國總統川普，今（30）日在南韓釜山，完成了「川習會」之後，立即搭乘空軍一號啟程回國。他在機上會見媒體記者時，媒體問他，為這次的川習會打幾分時，川普說，如果滿分是10分的話，他給這次的川習會，打上12分。

川普同時表示，這次的亞洲之行，他並沒有如願見到北韓領袖金正恩，但是他願意專門為見金正恩，再次訪問亞洲。

川普在被問到不能與金正恩對話時，川普表示，因為他這次行程排得很滿，比較忙，所以抽不出時間跟金正恩會面，但這次能跟習近平會面，他這次的亞洲之行，最重要的目的就已經達成了。川普說，如果他見了習近平，又見金正恩，那麼川習會的重要性就會減低，這對習近平來說，是不禮貌的。因此，他覺得這次到南韓，見到習近平，就已經夠了。而他也願意為了見金正恩，再次跑一趟亞洲。

川普曾經在第一任期中的2018年6月在新加坡、2019年2月在越南河內，以及2019年6月，三次見過金正恩。這次川普準備出訪亞洲時，川普的團隊不斷透過各種管道，希望與金正恩會面，但金正恩始終相應不理。