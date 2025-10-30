川習會缺乏驚喜 中國股、匯市從美好想像秒回落現實

在美國總統川普與中國國家主席習近平舉行受到高度關注的關鍵會晤後，雙方並未召開記者會，儘管隨後川普對外表示獲得多項共識，但《彭博新聞》報導，川習會內容對中國的投資人而言，幾乎沒有帶來任何正面驚喜，會晤結束後，中國股市下跌，人民幣也走弱。

報導指出，川普稱他與習近平進行了一場「極佳的會面」，並達成一項貿易協議，美國將立即把與芬太尼相關的中國商品關稅減半。但分析人士指出，投資人目前正在獲利了結，並對缺乏聯合聲明及未討論批准輝達(Nvidia)Blackwell晶片出口中國一事，略感失望。

投資人失望性賣壓重現

截至中國時間下午2點10分，指標滬深300指數下跌0.3%，收復了會晤後初期部分跌幅，香港恒生中國企業指數下滑0.5%，已經抹去早盤的漲幅；香港的中國科技股指數則下跌約1%。

此外，與中國關聯度高、被視為風險敏感貨幣的澳幣和紐幣分別上漲0.3%。在岸與離岸人民幣則是雙雙小幅走低。

綜合《香港信報》、《香港經濟日報》報導，中國指標上證指數與滬深300指數今天上午都以小跌開出，但在川習會登場，市場期盼能緩解美中貿易摩擦下，隨後翻紅並緩步走高，滬深300指數更重登4000點大關，然而隨著川習會落幕，雙方未有聯合記者會，也未公布會談結果，加上美方隨後陸續釋出會談訊息，確認並未提到輝達晶片恢復銷售中國等議題，上證指數與滬深300指數也隨即翻黑走低。

市場視川習會僅是技術性休戰

盛寶銀行(Saxo)首席投資策略師Charu Chanana表示：「這次會議表面上看起來一切都很好，但市場真正想要的是一份聯合聲明，也就是一些具體的東西，將樂觀情緒轉化為信心。」Charu Chanana認為：「(這次川習會)這看起來像是美中兩國試圖透過重新啟用特定貿易管道來重塑關係格局、恢復信心的早期嘗試。」

范達資產管理集團(Van Eck Associates)跨資產投資策略師吳安娜(Anna Wu)則認為：「市場先前(對川習會)過於樂觀，股市在消息公佈前走高，但由於缺乏細節，市場反應冷淡。輝達Blackwell仍未能銷售，無疑令人失望。」她還表示：「市場將(此次川習會)視為一項技術性休戰協議，而不是長期協議，這代表中期前景可能仍將波動不定。」

中國光大證券國際策略師Kenny Ng也說，香港股市回落，原因是「沒有太多令投資人興奮的利好消息，而且關稅下降也並未特別令人印象深刻」。