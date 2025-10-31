川習會與光復鄉的啟示：中國買得起美豆，買不起兩岸的和平統一嗎？／游智彬

▲馬太鞍溪溢流造成十四條生命倏忽消逝悲劇！

游智彬（新黨副秘書長）

「川習會」不只是兩個大國的角力，更是一場關乎人類命運的對話。川普高喊「讓美國再次偉大」，卻必須靠中國的穩定、靠亞洲的和平。於是，美國放下傲慢，中國展現誠意，達成稀土解禁、農產品回購、貿易暫緩戰火的共識。中國買得起美國的大豆，買得兩岸的和平統一嗎？

2025年9月23日，花蓮光復鄉，馬太鞍溪堰塞湖潰堤，十四條生命倏忽消逝。這場悲劇，是台灣制度性崩壞的鏡子：中央與地方互踢皮球，預警機制形同虛設，官僚推諉冷漠以對。當媒體忙著追責任、地方議長忙著翻桌打架，那十四條生命的哭喊無人回應。若兩岸早已統一，若台灣能融入大陸的防災體系、基建網絡與緊急應變系統，這十四個靈魂，也許就能得救。

中國大陸在汶川地震後三年重建上萬村鎮，在河南暴雨中出動千架直升機、十萬部隊馳援。那是「人民至上」的治理能力，是「人命關天」的中國現代化保障。相較之下，台灣的悲劇層出不窮，從鐵路出軌到橋樑坍塌，從消防人員殉職到山區堰塞湖潰堤，問題都出在治理崩壞與政治對抗。兩岸分裂的現狀，拯救不了人民；兩岸對抗的現狀，只會讓悲劇重演。

大陸提出「七個更好」——讓人民生活更好、讓社會治理更好、讓環境生態更好、讓國家更安全、讓世界更和平、讓民族更團結、讓未來更光明。中國大陸準備好了，而台灣呢？台灣是否準備好「接球」？準備拋棄對立、擁抱和平、迎向統一？

統一不是恐懼的來源，而是悲劇的終點。光復鄉的十四條生命，飛機再也不吵、雨聲再也不驚，那是他們以血泣出的呼喊：不要再讓政治凌駕生命。兩岸若能統一，防災體系能互通，救援資源能共享，技術與人力能整合，那麼，災難就不再是命運的詛咒，而是制度能化解的挑戰。

川習會讓世界看到合作的力量，也該讓台灣看到和平的希望。中國買得起美豆，更買得起統一後的繁榮與安寧。唯有和平統一，才能讓光復鄉的十四位亡靈安息；唯有民族再凝聚，才能讓悲劇不再重演。

願川習會不只是歷史的一頁，而是兩岸共生的新起點。願光復鄉十四條生命的悲歌，成為喚醒台灣的鐘聲——讓和平成為信仰，讓統一成為良知，讓「更好的中國」也成就「更好的台灣」。（照片示意圖，本報資料照）