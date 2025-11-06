川習會與台灣的戰略處境
川普與習近平在APEC釜山會談後，兩國就稀土供應、大豆與能源採購、芬太尼、關稅等議題達成協議。川普表示明年4月訪中，習近平亦將回訪美國。雙方同意加強經貿合作、定期交往，習近平稱「兩國做夥伴、做朋友」，而川普說兩國尊重加深，顯示美中領導人皆有意緩和緊張。
然而，雙方並未舉行會後記者會，也沒有聯合聲明。會後談話與決議和「川習會」前吉隆坡談判的架構相同；雖然兩國領導人與要員皆出席，但並未新增協議內容，說明現階段能談判的僅有稀土、農產品採購等可操作的項目。
表面上兩國努力塑造關係和緩的形象，而實際上結構性的政經課題仍處於談而未果階段。美中戰略競爭格局並未有任何改變，稀土供應的1年期限不代表緩和能持久，仍可能因川普認定中國未達成採購承諾，或地緣政治問題，再現2018年到2020年打打停停的貿易戰。
日前《金融時報》指出，相較2018年面對川普貿易戰的措手不及，現在準備充分的中國，已能與美國勢均力敵的較量。中國四中全會後宣示將邁向科技自立的經濟大國，並以「鬥而不破」作為對美原則，來實現前美國貿易代表萊特海澤說的「戰略脫鉤」──非國安議題維持往來，但在科技、國防與關鍵物資供應鏈脫鉤。
日前美國學者高德斯坦投書《時代》雜誌，將賴清德總統稱為「魯莽的領導人」，又指台灣成為「最危險的引爆點」；他主張美國不應將台灣問題視為美中競爭的紅線，避免兩國因台灣爆發激烈的武力衝突。姑且不論高德斯坦的立場是否為「熊貓派」，這類將台灣視為麻煩製造者的觀點，在華府政策圈或智庫並不罕見。
真正製造危險的並非台灣總統的政治論述與主張，或民眾推動獨立公投，而是中國偏頗解讀聯合國2758號決議與《開羅宣言》等統一論述，及不斷擴大台海軍事威脅。《經濟學人》自2021年屢次稱台灣為全球「最危險的地方」。中國日益加強對台灣主權地位與安全的打壓，才是引發國際關注的原因，不僅G7領袖峰會連續5年聲明台海和平穩定對國際安全及繁榮不可或缺，今年川普與日本石破茂、高市早苗兩位首相兩度峰會，也重申台海和平穩定的重要性。
川普的交易性格與政策不確定性，處理國際衝突手段混亂，將盟友與受侵略國置於尷尬處境；從他調解俄烏戰爭的態度可窺知，不但急於達成停火，也易受俄羅斯輿論戰的影響。加上美國重返孤立保守戰略的趨勢，台灣之於美國外交政策的優先次序，與多次口頭承諾協防台灣的拜登時期不同，使得美國親中建制派的論述更容易對川普造成影響。
川普對於台灣的看法或出兵協防的態度並未因川習會而改變；他仍保持標準的戰略模糊：「台灣就是台灣」。川普接受專訪再度強調，習近平不會在他任內對台動武，並已明白美國的答案。美國國務卿盧比歐在川習會前講得很直接：台灣不用擔心美中的馬來西亞談判，美國不會放棄台灣換取貿易優惠。
美國對中政策並不會因川習會的和緩而出現急轉彎，2017年以來美中戰略典範轉移，兩強對抗格局並未改變。台灣雖非川普的優先議題，但之於美國印太戰略的角色仍不變。中國民國總統無法左右美中談判決議，但能備妥軟硬兩手，適時主動表現對中國和緩，讓國內外對台灣釋疑，台灣並非台海麻煩製造者；針對攸關台灣利益的特定議題，對美國展現堅定，例如強化台灣自我防衛決心，督促美國如期交付軍購。（作者為前海基會董事長）
