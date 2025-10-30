川習會落幕中港股恐「虎頭蛇尾」 分析師：投資者更期待聯合聲明

2025年10月30日，美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓釜山會談。美聯社



美國總統川普與中國國家主席習近平今日（10/30）在南韓結束會晤後，中港股市從10年高點回落，顯示出投資人在美中貿易戰停火下的謹慎樂觀情緒。分析師認為，市場已將多數利好因素計入股價，後續發展恐出現「虎頭蛇尾」的情形。

上證指數在今日早盤一度攀升至超過4025點，觸及2015年以來最高紀錄，但在「川習會」於當天接近中午時分落幕時，指數從最高點暴跌約1%。香港恒生指數也在下午復市後，一度重摔0.76%至26145.94點。

中國本月初宣布擴大溪土出口管制後，川普（Donald Trump）揚言將對中國商品加徵100%關稅，並對關鍵軟體實施新出口管制。而在今日結束與習近平的1個多小時會晤後，川普表示，中國將恢復採購美國大豆、維持稀土出口並打擊芬太尼走私活動，以換取美方降低對中關稅。

然而，路透社指出，儘管全球兩大經濟體的緊張關係出現緩和跡象，但投資人仍抱持著「似曾相識」的警覺性採取防禦性佈局，意識到真正的協議可能遠不如預期那般值得慶賀。

「無論對市場或中美談判而言，目前我沒有看到任何重大的樂觀意外」，金利豐證券分析師黃德几（Dickie Wong）表示：「市場已將多數利好因素計入股價，後續發展恐出現『虎頭蛇尾』」。

川普同時宣布，美國將把針對中國的「芬太尼關稅」稅率從20%降至10%，但撤銷部分關稅對持續虧損的中國出口商和製造商幫助有限，亦難扭轉國內疲弱的消費需求。分析師認為，美中貿易停火可能引發市場短暫反彈，但難以實現結構性重整，「整體而言，這更像是戰術性暫停而非戰略性突破。」

彭博社引述盛寶金融（Saxo Markets）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）說法稱，「川習會」表面上看起來一切都很好，但投資者期待的是一份聯合聲明，一些能將樂觀情緒轉化為信心的具體事物。

