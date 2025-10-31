川習會落幕未談到台灣！總統府回應了

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平30日在韓國釜山舉行長達1小時40分鐘的川習會。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓金海空軍基地會面，並進行約1小時40分鐘談話，不過，會中未觸及台灣議題。對此，總統府發言人昨（30）晚表示，政府樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀、樂見降低各種單邊行為帶來衝擊、降低風險的努力。

川普與習近平昨在南韓金海空軍基地進行雙邊會談，該場會談進行約1小時40分鐘，這也是兩人自2019年日本20國集團（G20）峰會以來，首次面對面會晤。川普會後表示，雙方有談到俄烏議題，美中將合作，但沒有提到台灣。

廣告 廣告

對此，郭雅慧表示，對於美中領袖會談，一直都有持續在關注，政府立場樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，樂見降低各種單邊行為帶來衝擊、降低風險的努力。

郭雅慧強調，一如過去所說，台灣會跟美方持續保持密切聯繫，彼此溝通都很順暢，未來也持續跟美國合作，共同致力維護印太區域和台海的安全穩定及繁榮。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德喊淨零轉型「加速落實」 顧問當場建議：需重新思考核能

鄭麗文批賴清德「麻煩製造者」 民進黨：重複中共論調、背離台灣

獲正國會力挺！林岱樺辦公室控網軍攻擊：逾千則抹黑留言