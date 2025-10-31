川習會落幕貿易戰降溫 美財長：預計中美最快下週簽署協議

美國財政部長貝森特週四接受福斯財經新聞網訪問時指出，美中最快下週簽署貿易協議。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平週三會面，雙方雖然同意讓貿易戰降溫，但尚未簽署協議，後續發展受到全球關注。美國財政部長貝森特週四接受福斯財經新聞網訪問時表示，中美最快下週簽署貿易協議。

根據路透社、彭博等外媒報導，貝森特也證實美國將暫停擴大出口黑名單涵蓋子公司的新規則，他說：「我們將暫停該措施1年，以換取稀土許可制度的暫停。」根據新規則，至少由一個或多個列入名單的實體持股50%以上的子公司，將自動受到該名單的限制。

廣告 廣告

貝森特也表示，中國大陸已同意今年採購1200萬公噸的黃豆，他告訴福斯財經新聞網，中國大陸還同意未來3年每年至少採購2500萬公噸的黃豆。此外，貝森特還在福斯財經新聞網談到，他預期美中的短影音平台TikTok交易將於「未來數週至數月內出現進展」。

貝森特指出：「我們在吉隆坡就取得中國大陸批准一事敲定TikTok協議，我預期將在未來幾週、幾個月內有所進展，我們終將看到此事獲得解決。」中國大陸商務部當天稍早透過聲明證實，將與美國妥善處理TikTok相關議題，一名陸方發言人補充：「陸方將與美方合作，妥善處理TikTok相關議題。」

由中國大陸字節跳動擁有的TikTok，並未立即對此發表評論。在美國國會2024年通過一項法律，命令TikTok的中國大陸所有者必須在2025年1月前出售這個應用程式的美國資產後，TikTok的命運已懸而未決超過18個月。TikTok在美國約有1.7億名用戶。