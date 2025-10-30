川習會落幕 中國商務部：美續暫停24%關稅 中暫停稀土管制
川習會今天（30日）在南韓釜山落幕，中國商務部隨後也主動在官方網站公布中美經貿團隊日前在吉隆坡磋商中達成的成果，包括美國對中國24%關稅繼續暫停一年、美國暫停造船業301調查措施一年，中國也將暫停稀土出口管制措施一年，以及暫停其他相應的反制措施。
根據中國商務部網站，商務部今天下午以新聞發言人名義表示，中美兩國元首剛剛在南韓釜山舉行會晤，深入討論了中美經貿關係等議題，同意加強經貿等領域合作。中方願與美方一道，共同維護好、落實好兩國元首會晤重要共識。
中國商務部公布日前中美經貿團隊在吉隆坡磋商達成的成果共識：
一、美方將取消針對中國商品（包括香港與澳門）加徵的10%所謂「芬太尼關稅」，對中國商品加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。
二、美方將暫停實施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規則一年。中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。
美國商務部9月29日宣布擴大實體清單的適用範圍，由一個或多個列入實體清單持股50%以上的子公司，將自動受到該清單的限制。中國則於10月9日發布「公布對境外相關稀土物項實施出口管制的決定」及「公布對稀土相關技術實施出口管制的決定」，對境外稀土物項、稀土技術實施出口管制。
三、美方將暫停實施其對中海事、物流和造船業301調查措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。
此外，雙方還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。雙方進一步確認了馬德里經貿磋商成果，美方在投資等領域作出積極承諾，中方將與美方妥善解決TikTok相關問題。
中國商務部發言人表示，中美吉隆坡經貿磋商取得積極成果，充分證明雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，通過開展對話與合作，能找到解決問題的辦法。經貿磋商成果來之不易，中方期待與美方共同做好落實工作，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。
責任主編：于維寧
