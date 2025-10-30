川習會落幕 中國商務部：稀土管制、港務費「停戰1年」

2011年1月16日，中國江西省南城縣，一名工人在稀土礦場澆水。路透社



「川習會」甫落幕，美國總統川普表示將對中國商品開徵的「芬太尼關稅」減半後，中國商務部今日（10/30）發聲明稱，中方將相應調整反制措施，並指美方將暫停對中海事、物流和造船業301調查措施1年，雙方還將妥善解決短影音平台TikTok相關問題。

美中經貿代表團上週在馬來西亞吉隆坡舉行為期兩天的第五輪經貿會談，中國商務部新聞發言人在「川習會後」就此發布「答記者問」的聲明，強調中方願與美方一道，共同維護好、落實好兩國元首同意加強經貿等領域合作共識。

聲明指出，雙方達成的成果共識如下：美方將取消針對中國及港澳商品加徵的10%「芬太尼關稅」，24%「對等關稅」則將繼續暫停1年，而中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。

聲明表示，美方將暫停實施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規則1年；中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施1年，並將研究細化具體方案。這是指華府此前擴大出口管制實體名單，將受制裁企業持股50%以上的子公司同樣納入管制範圍後，北京隨即大幅收緊稀土出口管制。

同時，聲明表示，美方將暫停實施其對中海事、物流和造船業301調查措施1年；美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施1年。此即美中雙方對各自船舶互相開徵港口費和「特殊港務費」措施。

此外，雙方還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。雙方進一步確認了馬德里經貿磋商成果，美方在投資等領域做出積極承諾，中方將與美方妥善解決TikTok相關問題。

中國商務部強調，中美吉隆坡經貿磋商取得積極成果，充分證明雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，通過開展對話與合作，能找到解決問題的辦法。經貿磋商成果來之不易，中方期待與美方共同做好落實工作，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。

川普（Donald Trump）結束與中國國家主席習近平在南韓的會晤後，他在空軍一號表示，美國對中國加徵的芬太尼關稅將自20%減至10%，中方則將解除稀土出口管制一年，且會立刻恢復採購「大量」美國大豆。川普也透露將於明年4月訪中，習近平也將在之後訪美，雙方完全未談及台灣議題。

