川習會落幕！中國隨扈小跑步追車保護習近平

▲美國總統川普與中國國家主席習近平於韓國釜山舉行川習會，結束後習近平搭車離開，中國隨扈小跑步跟車保護。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平今（30）日上午在韓國釜山金海國際機場空軍基地內的貴賓樓翼峰樓舉行川習會，雙方進行1小時40分鐘的會談。結束後，兩人走出會場交頭接耳，習近平搭乘搭乘專車離開釜山，驅車前往慶州，可看到中國的隨扈人員在車輛啟動後，在旁小跑步跟車，全被鏡頭捕捉。

根據《美聯社》報導，雙方坐下來進行這場時長1小時40分鐘的會談之前，議程已經有了大致方向，包括關稅、晶片、稀土礦產和其他一些較為緊張的議題。川普多次表示，他預計能夠與習近平達成協議。

但談話結束後，雙方未立即公佈談話內容。川普登上空軍一號，沒有接受記者採訪，白宮也未發布任何聲明。

川普、習近平兩人在會談結束後，兩人並肩走出貴賓廳，在鏡頭前短暫交談並握手，川普靠近習近平耳邊低語，被鏡頭捕捉。兩人一左一右各自搭乘專車，習近平乘坐車頭有中國國旗的車輛準備離開。

從畫面可看到，習近平上車過程中直到上車後，身旁有許多中國隨扈，當車輛發動準備離開時，隨扈也開始動作起步跟上，隨著車速逐漸加快，至少4名隨扈也開始小跑步護駕，跟著車輛離開。

川普在會後表示，如果要給這場會議打分數，他會給出比滿分10分更高的12分，滿分10分；是否在會談中談到台灣問題，川普回答說，「從來沒有談到過台灣問題」。

