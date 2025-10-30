川習會落幕 卓榮泰：顧好台灣世界會更珍惜重要價值

川習會落幕，行政院長卓榮泰今表示會努力與國人一起把台灣守好顧好，全世界就會更珍惜台灣的重要價值。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國總統川普今天上午在釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。對此，行政院長卓榮泰表示，政府會與國人攜手「把台灣守好、顧好」，相信只要台灣堅定立場、共同努力，世界就會更珍惜台灣的重要價值。

美國總統川普30日在結束與中國國家主席習近平長達1小時40分鐘的會談後，於返回美國的「空軍一號」專機上向媒體表示，這場會晤「驚奇地好」，他與習近平「幾乎達成了所有協議」，然而，針對外界最關切的台灣議題，川普明確表示：「台灣議題從未被提及。」(Taiwan never came up)。

