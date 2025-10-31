川習會落幕 台灣該喘口氣還是嘆息

川習會在南韓釜山落幕。美國總統川普親口證實過程「沒有提到台灣」，北京新華社的通稿亦隻字未提。這場歷時百餘分鐘的會晤，結果看似風平浪靜，但對台灣而言，三方關係正暗流湧動。美中以貿易為對話主軸，兩強之爭暫時休兵，國際評論甚至認為，川普贏了面子、中國贏得裡子。若果，台灣怎能不擔心？

此次川習會，雙方達成關鍵稀土與農產品交易協議，芬太尼關稅也獲得鬆綁。川普自誇「十分滿分，我給十二分」，試圖證明自己談判老練、重振美國利益。然而，若仔細檢視北京的收穫，以稀土出口鬆綁換得美方關稅讓步，中方也不吃虧。紐約時報形容，這是一場交易意味濃厚的休兵，雙方各取所需，川普拿到政治分數，習近平穩住壓力。只是，在兩強各自滿意的背後，「台灣」話題缺席，賴政府真能鬆一口氣？

國際關係學者提醒，美中未談到台灣並非好消息，反而可能是警訊。歷來美中元首會晤，無論氣氛再僵、話題再敏感，「台灣」幾乎從未缺席。如今連形式性的「一中原則」或「台灣關係法」都未出現，反倒可能意味著，雙方有默契地將此議題留待下一回合談判。換句話說，這並非被放下，而是被暫緩，甚至壓軸。

分析普遍認爲，雙方刻意聚焦經貿與關稅，顯示彼此希望穩定大局，不願讓台灣問題牽動全局。然而，不提不等於不存在。當川普預告明年四月訪中、習近平或將回訪華府，屆時若真進入談判深水區，台灣會不會又落入成為籌碼的危機？

回顧歷史，美中關係每次重構，台灣都被牽動。美方對中國的策略從圍堵到互利，再到重新協商，台灣從未是主角，卻敏感且關鍵。如今川普重返白宮，以交易為核心的政治模式勢必延續。

從此次會談不難發現，美中正從對抗轉向管理分歧，雙方在各自利益的驅動下，修補關係的態勢明顯。當兩強恢復和平互動，台灣還能以「倚美抗中」為唯一選項？

台灣真正的課題，不是川習會有沒有提到台灣，而是當別人談合作時，我們準備了什麼自立的籌碼？

