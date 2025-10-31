川習會落幕 台經院：貿易緊張關係帶來緩和

▲「川習會」為持續升溫的貿易緊張關係帶來一定程度的緩和。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台灣經濟研究院今（31）日公布9月製造業景氣概況，電子與資通訊產品需求續強，出口及外銷訂單表現亮眼，傳產產品市況雖不穩，但受歐美及中國等地年底採購需求帶動，製造業景氣信號值由114年8月之9.57分，增加1.49分至9月11.06分，燈號由代表景氣衰退的藍燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈，結束連4個月藍燈。



美國總統川普與中國領導人習近平昨（30）日剛在韓國釜山結束會談。台經院表示，川普宣布美國將調降針對中國因芬太尼問題所加徵的部分關稅；作為回應，中方承諾恢復採購美國黃豆、暫緩實施稀土出口管制，並加強管控芬太尼流入海外的情形；「川習會」為持續升溫的貿易緊張關係帶來一定程度的緩和。



然而，由於相關協議細節尚未敲定，全球經濟前景仍充滿不確定性風險。對台灣來說，科技業在AI應用及消費性電子新品拉貨需求支撐下，景氣動能可望延續；傳統產業亦受年底採購旺季而出現回溫跡象，使高科技與傳產景氣分歧略有縮小。



據統計，製造業景氣信號值由114年8月之9.57分，增加1.49分至9月11.06分，由代表景氣衰退的藍燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈。



就細部產業來看在機械業方面，受惠於半導體業大廠擴充產能，相關生產用設備及自動化倉儲設備需求增加；對歐洲及東協出口，以及對美國外銷訂單年增率皆優於上月，推升原物料投入面、需求面等指標表現。





廣告 廣告

▲製造業景氣信號值由114年8月之9.57分，增加1.49分至9月11.06分，燈號由代表景氣衰退的藍燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈，結束連4個月藍燈。（圖／台經院提供）



在電子零組件業方面，受惠AI應用續強與消費性電子新品備貨需求續增，出口及生產指數年增幅均逾2成，對東協、中國及歐洲等地接單持續成長，帶動需求面、原物投入面指標表現同步提升，同時，相關類股亦呈現價量齊揚，推升經營環境面指標。



整體而言，9月製造業景氣信號值較上月明顯改善，除了科技產品受AI應用及消費性電子產品備貨需求推動，出口、接單動能延續。傳產產品則因進入年底採購旺季，備貨需求增加，出口年增率由負轉正成長。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川習會落幕未談到台灣！總統府：樂見為降低區域風險努力

川習會讓中美談判有初步共識 學者：接下來輪到台灣了

影／川習會結束！川普緊握習近平「講悄悄話」網瘋猜講什麼