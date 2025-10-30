川習會落幕 外媒：中美貿易熱戰結束 長期冷戰繼續打

川普、習近平融洽握手，卻被日媒由當中的肢體語言，看穿內心世界。（圖／美聯社）





全球矚目的「川習會」在良好氣氛下落幕，但真的是如此嗎？有日本媒體分析川習的肢體語言，發現暗藏玄機，習近平刻意擺撲克臉，似乎要讓川普「讀」不出他的情緒。而彭博資訊經濟專家指出，貿易熱戰看似已經結束，但長期冷戰仍無法避免。

日本主播：「川普以笑容迎接，但兩人隨後表情嚴肅，似乎顯得有些僵硬。」

日本主播：「習主席比以往更加撲克臉，讓人無法讀出他的情緒，但可以感受到他懷有一種，絕不讓川普抓住任何破綻的強烈意志。」

日媒指出習近平刻意冷淡，想要避開川普的熱情友善，認為中方在川習會掌握了主導權，而中美達成為期一年的稀土供應協議，日本媒體認為只是暫緩，因為中國握有稀土資源優勢，美國想另尋稀土來源並不容易，也因此一年後問題恐將回到原點。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎：「這些關稅的問題在於，說要取消它們很容易，實施它們也很容易，雖然目前看來有一些積極的跡象，但得觀察這些跡象能否持久。」

川習會上，美國宣布降低對中關稅，恐怕也不是長久狀態。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎：「目前來看，中美關係似乎朝著正面的方向發展，這種情況在不久的將來會改變，誰也說不準。」

美聯社分析，儘管雙方口氣友好，但川習仍可能發生衝突，因為中美強權正爭奪製造業及AI等，重大產業的主導權，彭博資訊經濟學家則評論指出，川習會在良好氣氛下落幕，中美貿易熱戰看似結束，但長期冷戰難以避免，短期來看中美各取所需都有收穫。