川習會落幕 川普將對中芬太尼關稅調降至10%

（中央社韓國釜山30日綜合外電報導）美國總統川普今天在韓國釜山與中國國家主席習近平會面，川普會後表示，他把與芬太尼相關的關稅調降至10%。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在離開韓國後於空軍一號上向媒體表示：「如同你們所知，由於芬太尼流入美國，我對中國加徵了20%的關稅，這算是很高的關稅。」

他說：「我已把關稅下調10%，也就是說，現在降至10%，而不是20%，並立即生效。」

川普補充說，他相信習近平會「非常努力地阻止這些致命物質流入」。（編譯：張曉雯）1141030