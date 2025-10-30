川習會落幕 川普稱滿分10分自評12分
（中央社空軍一號機上30日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他在韓國與中國國家主席習近平舉行的雙邊會非常成功，也說雙方針對許多議題達成共識，若從0分到滿分10分來評分，他為這場會談打12分。
綜合美聯社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（Donald Trump）離開韓國在空軍一號專機上向媒體表示，美國針對中國販售用於製造芬太尼（fentanyl）相關化學品所加徵的關稅，將從今年稍早實施的20%降至10%；這使中國輸美商品整體關稅稅率從57%降至47%。
川普說道：「如果以0分到10分評分、滿分10分，我會給這次會談打12分。我認為真的是12分。」
雙方就關鍵稀土供應達成為期一年的協議，未來可望延長。川普還說：「我們在許多項目上意見一致，將立即大量、非常大量地採購美國黃豆和其他農產品，從現在就開始。」
川普還說習近平是「偉大的領導人」。他補充說：「非常重要的是，眾所周知這段關係本身非常、非常重要，我認為這次會面真的非常好。」
過去數週美中關係因關稅威脅導致緊張升高，但在會談前氣氛有所緩和，雙方本週稍早已達成一項框架協議。（編譯：洪啓原）1141030
