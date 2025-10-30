川習會落幕！川普稱習近平「強硬」預期會談成功、可能簽貿易協議

中國國家主席習近平今 ( 30 ) 日藉由 APEC 領袖峰會在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤。 圖:達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平30日齊聚南韓釜山會晤，雙方展開閉門會談，受到全球關注，外界認為美國大豆、AI（人工智慧）晶片焦點，川普稍早則預期這場會晤將取得成功，他也告訴記者，美中貿易協議有可能將在今天簽署。

綜合路透、英國廣播公司（BBC）等報導，川習會正式登場，兩人在各國媒體前握手寒暄，川普強調：「我們將舉行一次非常成功的會議」，被記者問及美中是否會在30日簽署協議，川普回答：「有可能，我們彼此之間非常了解。」並指稱習近平是「強硬的談判者」，但他也說：「這可不是好事」。

廣告 廣告

川習會約在韓國時間下午12點55分結束，川普和習近平步出會場並握手。川普並未舉行記者會，稍後搭乘空軍一號專機直接回美國，習近平等中國代表團車隊駛離釜山機場旁空軍基地，啟動APEC行程，後續可能在31日與日本首相高市早苗會面，並在11月1日與南韓總統李在明會面。

美中5月達成貿易休戰協議，讓針鋒相對的關稅戰暫時和緩，但在過去數月期間，雙方關係依舊動盪。美國持續遏制其競爭對手的科技發展，對中國獲取輝達先進運算晶片實施嚴格控制。在此之際，中國也採取攻勢，收緊對其稀土出口的管制。所有上述議題以及TikTok美國業務等相關話題，都將擺上川習會談判桌。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川習會前川普一句話「震撼北京」汪浩：這是印太新秩序的戰略紅線

APEC川習會將臨! 習掌大權語言風格轉變明顯《經濟學人》警告川普談判不易