即時中心／綜合報導

全球矚目的「川習會」今（30）日登場！美中雙方進行1小時40分閉門會談後，川普便立即搭乘空軍一號返美。在機上被問到是否和習近平討論過台灣問題時，川普表示「沒討論到這題，從來沒談到過台灣問題。」同時川普也透露，他將在明年4月訪問中國。

結束亞洲行的川普，稍早在空軍一號上受訪時，表示這次和中國國家主席習近平的會議非常棒、做出了許多決定。雙方簽訂為期一年的貿易協議，該協議將定期續約；另外，對中關稅將調降10％、從57％降至47％。至於稀土問題，川普表示已解決。

同時川普也透露，他將在明年4月訪問中國，習近平則在「之後某個時間」訪美。

當被問到和習近平是否討論過台灣問題時，川普表示「沒討論到這題，從來沒談到過台灣問題。」另外，川普也提到，將在烏克蘭問題上和習近平合作。

原文出處：快新聞／川習會落幕！川普透露未討論台灣問題 預告明年4月訪中

