川習會落幕 川普：未討論台灣議題

（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）美國總統川普於韓國時間今天早上在釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。川普會後表示，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。

這場會談進行約1小時40分鐘，為川普（Donald Trump）重返白宮以來，首趟亞洲行的重頭戲，也是川習兩人自2019年日本20國集團（G20）峰會以來，首次面對面會晤。今天的會談場地位於金海空軍基地內，是一座位於釜山金海國際機場邊緣的韓國空軍基地。

川普在會談結束後，隨即搭乘空軍一號返美。他在機上接受媒體訪問表示，雙方有談到俄烏議題，美中將合作，試圖解決這場戰爭。

媒體也問及會中是否有談到台灣議題，川普說，「沒有提到台灣，也沒有被討論。」（編輯：陳慧萍）1141030