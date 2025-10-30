川習會落幕 府：樂見降低單邊行為對區域衝擊

（中央社記者高華謙台北30日電）川習會今天落幕，美國總統川普會後表示未討論台灣議題。總統府發言人郭雅慧表示，樂見任何有助於確保區域安全穩定的現狀，也樂見像這樣能降低單邊行為對區域帶來的衝擊，台灣與美方會持續保持密切聯繫，彼此溝通都很順暢。

美國總統川普於韓國時間今天上午在釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。川普會後表示，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。

總統府氣候變遷對策委員會第5次委員會議今天舉行，並在會後舉行記者會，媒體提問總統府是否有掌握川習會未討論台灣議題，以及台美貿易協議是否有機會加速簽署。

郭雅慧指出，府方一直都有持續關注美中領袖會談，也樂見任何有助於確保區域安全穩定的現狀，也樂見像這樣能降低單邊行為對區域帶來的衝擊，持續做降低風險的努力。

郭雅慧說，樂見中美領袖有這樣的交流溝通，台灣與美方會持續保持密切聯繫，彼此溝通都很順暢，未來也會持續與美國合作，共同致力維護印太與台海的區域安全穩定繁榮，會朝這方向持續努力，並維持過去的溝通。（編輯：張均懋）1141030