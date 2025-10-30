美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山舉行會談。

川習會落幕 未觸及台灣議題

美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山舉行會談。川普會後宣布達成多項共識，形容此次會談「10分滿分拿12分」。中國同意暫停稀土出口管制一年，化解全球供應鏈隱憂；美國則將對中國商品的關稅從57%降至47%，川普也證實，此次會談未觸及台灣議題。





這次「川習會」於釜山金海空軍基地舉行，歷時約1小時40分鐘。這是兩人自2019年G20峰會以來首次面對面會晤，也是川普重返白宮後首趟亞洲行的重頭戲。川普對會談成果表示滿意，稱雙方已「達成共識」，預計很快將簽署協議。

會談最大的突破被視為稀土問題。川普在「空中一號」總統專機上表示，「所有稀土問題都已解決」，中國同意維持全球稀土出口供應一年。川普稱此協議「可能延長」，並希望「稀土」一詞能「從我們的詞彙中消失」。此舉被外界視為消除了中美貿易戰中的一大「路障」。





作為交換，美國也釋出善意。川普證實，美國將把對中國進口商品的關稅從57%下調至47%。此外，為表彰習近平在阻止芬太尼流入美國方面的努力，美國決定將芬太尼相關關稅從20%立即降至10%。





不過，外媒報導指出，川普並未提供協議的太多細節，中方也尚未對協議內容發表評論。目前尚不清楚北京同意暫停的，是中國全部的稀土出口管制，還是僅限於10月擴大的部分。