川習會落幕 民進黨：「台灣會被出賣」的風向都不攻自破

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（30）日在南韓會晤，會中並沒有談到台灣議題。對此，民進黨中國部主任吳峻鋕表示，所有質疑美國棄台的言論，都是來自中國的認知作戰意圖帶風向。他說，川普本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，「川習會」前後各種有關台灣會被出賣的風向都已經證實是錯誤判斷，不攻自破。

國民黨前立委吳斯懷在「川習會」前於媒體投書，並指，川普前倨後恭，已被看破手腳，而中國對於美方的強硬不僅有底氣，且有準備。他也稱，外媒多年來吹捧民進黨政府的立場正在改變，民進黨還在裝睡。

民進黨發言人韓瑩今中午主持民進黨直播節目《午青LIVE》，吳峻鋕表示，美國對台灣的戰略價值認知非常清楚，川普也「確實理解」台灣的重要性。他引述，前美國白宮副國安顧問博明表示，那些川普出賣台灣作為交易等說法，都是中國共產黨在美國媒體放出的試探性消息，就是要洗風向。

韓瑩則批，明知中國在後面帶風向，但國內前軍系立委還有在野黨人士，卻跟上疑美棄台論的言論，這是一個很大的危機，表示其接收到中國的指示，配合進行認知作戰。她說，中國當前的輿論操作目標，不在於讓台灣人喜歡中國，而是試圖分化台灣社會、讓人民彼此對立、甚至「討厭自己的國家」，這正是認知戰的核心手法。

吳峻鋕指出，「川習會」結束後，川普本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，「川習會」前後各種有關台灣會被出賣的風向都已經證實是錯誤判斷，不攻自破，更沒有達到中國所期望的成果。他呼籲，台灣民眾也需要團結一致，才不會被中國認知作戰影響。

