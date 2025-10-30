川習會落幕！王定宇揭真正值得注意的是「沒談的內容」台灣沒談只是其一

政治中心／唐家興報導

美國總統川普重返白宮後首度亞洲行的焦點-川習會，於韓國釜山登場，引發全球矚目。這是川普與中國國家主席習近平自2019年G20峰會後，睽違六年的再度會晤。會後川普高調宣稱，雙方已達成「歷史性協議」，美國將下調對中關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆、持續出口稀土並打擊非法芬太尼貿易。然而，會議中「台灣議題未被提起」的細節成為最大亮點，象徵台海局勢在美中角力中的敏感與微妙，也讓這場被外界形容為「比高度、比氣勢、比立場」的外交博弈，更添一層戲劇張力。

川習會細節曝光：從「身高外交」到「表情管理」

三立政論節目《新台派上線》主持人李正皓笑說，這次「對等尊嚴」不只體現在談判桌上，連身高都講究平衡，「川普190公分、習近平180公分，卻看起來一樣高，習近平可能穿了特製鞋」。

資深媒體人康仁俊也指出，「氣勢不能輸」是中國面子工程的一環，即使實質上談不出太多結果，也要在形象上不落下風。他形容：「中國要不到裡子，就得要點面子。」

稀土成焦點：川普宣布「稀土警報解除」

川普在會後記者談話中提到，美中已就稀土供應達成「歷史性協議」，解除外界對供應鏈的疑慮。康仁俊指出，中國掌握全球稀土出口主導權，若北京選擇「硬幹」，美國戰機如F-35、F-22恐受影響。不過，川普並未公布具體細節。他僅強調雙方在稀土與芬太尼問題上「取得進展」，外界則懷疑這是川普的單方面宣布。康仁俊分析：「這場會面結束後，雙方並未發表共同聲明，意味協議內容可能尚未定案。」

台灣未入談判桌 川普：Taiwan never came up

主持人李正皓援引川普空軍一號上的說法，指出川普明確表態：「台灣不是可談判的議題。」他補充說，川普在29日從日本飛往南韓途中便預告，「習近平可能想聊台灣，但我沒什麼好談，台灣就是台灣。」

康仁俊補充，川普幕僚曾建議應慎重處理台灣議題，以免引發誤判，但川普顯然選擇直接劃清界線。

主持人李正皓（左）與資深媒體人康仁俊在節目中指出，川普明確表態：「台灣不是可談判的議題。」（圖／翻攝自新台派上線）

會議地點「釜山 vs 慶州」意外引發外交插曲

民進黨立委王定宇透露，這場峰會在地點上也出現「外交趣味」。白宮最初公布會議地點為「慶州」，而中國官方堅持是「釜山」，雙方一度為此緊張協調，直到最後一刻才更正為釜山。王定宇說：「這種細節，其實反映出雙方心態的不同，川普根本不在意地點，反倒是中國特別緊張。」

無紙會談顯現自信 「美方早有共識，中方照稿宣讀」

王定宇指出，從會議照片中可見，美方七名代表桌上「連一張紙、一支筆都沒有」，顯示內容早已事前談妥；反觀中方代表「每人都有一疊文件」，習近平還照稿宣讀，讓川普顯得不耐煩。王定宇直言：「這場會議的重點，不在談什麼，而在沒談什麼。」

沒談的三大議題：台灣、科技管制、晶片AI

王定宇分析，這場「川習會」真正值得注意的是「沒談的內容」：包括：第一個台灣沒談；第二個科技管制沒談；第三個晶片AI的部分沒談。川普甚至表示：「這些你要談，先去跟NVIDIA談完再說。」

王定宇分析，這場「川習會」真正值得注意的是「沒談的內容」，第一個就是台灣沒談。（圖／翻攝自新台派上線）

他補充，中國試圖在會議中爭取放寬科技限制與造船業審查，但遭川普婉拒。反而美國在談判中取得實質利益：中國承諾採購大豆、穀物、放寬稀土出口，而川普僅象徵性地將關稅從57%調降至47%，「等於沒降」。

川普「核武試探」震撼外交圈

王定宇進一步指出，川普在會前宣布重啟核武測試（上次為1992年），並在會中邀請習近平一同「削減核武」，意圖釋放外交訊號：「我跟俄羅斯談好後，再約你一起降。」此舉被視為川普在外交上對中國的「下馬威」。

亞洲行三大成就：美日同盟強化、韓國正式站隊、美中停留「表面和平」

王定宇總結指出，川普此次亞洲行在戰略上「穩固了第一島鏈」。

1.美日同盟更緊密：日本開始檢討安保三文件，將影響未來對台安全布局。

2.韓國正式靠攏美方：李在明爭取到核子動力潛艦燃料，並公開表態支持韓美同盟，「要幫美軍追蹤中國潛艦」。

3.中國失分：習近平在會談中「想拿到的全沒拿到」，會後甚至遭川普「拍背」畫面熱傳，被外界解讀為「老大安撫小弟」。

川習會結語：中國被「吊著談」，台灣處於安全期

王定宇指出，川普在結束會談後「秒登機、未開聯合記者會」，顯示這場談判對美方只是外交例行公事。「川普已把中國吊在談判桌上，約定明年4月再談，之後每年年底都要檢討一次。」他強調，這樣的安排對美國有利，也讓台灣暫時處於「安全觀察期」。

總結：

這場「川習會」雖號稱達成歷史性協議，但從實質內容看，美國收割實利、中國留得面子。對台灣而言，「台灣未入談判桌」成為最大安慰；而對全球戰略局勢來說，川普重返白宮後的亞洲布局，顯然正在重塑印太新秩序。

