川習會落幕 總統府：與美溝通順暢、保持密切聯繫

總統府發言人郭雅慧。楊亞璇攝



美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）在南韓釜山進行的雙方峰會，在持續約一個半小時後結束。總統府發言人郭雅慧表示，很樂見中美領袖交流跟溝通，台灣會跟美方持續來保持密切的聯繫，「我們彼此的溝通都是很順暢的」，未來也持續跟美國合作，共同致力來維護區域安全穩定繁榮。

郭雅慧指出，對於美中領袖的會談，一直都有持續在關注當中，總統府的立場是非常樂見任何有助於確保區域安全穩定的現狀，也很樂見像這樣能夠降低各種單邊行為對於區域所帶來的衝擊，持續來做一些降低風險的努力，都很樂見中美領袖有這樣的交流跟溝通。

她強調，亦如過去所說的，台灣會跟美方持續來保持密切的聯繫，「我們彼此的溝通都是很順暢的」，未來也持續跟美國合作，共同致力來維護區域，尤其是印太和台海的區域安全穩定繁榮，會持續朝著這個目標，也維持過去的溝通，朝著這個方向持續來努力。

