川習會落幕 美國調降對中國整體關稅至47%
（中央社釜山30日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已同意調降對中國商品徵收的整體關稅至47%，以換取北京恢復向美國採購黃豆、維持稀土出口及打擊非法芬太尼交易。
路透社報導，川普在韓國釜山與中國國家主席習近平會面後作出上述表示。這是兩人自2019年以來首度面對面會談，也為川普旋風式亞洲行畫下句點。期間他也宣稱與韓國、日本及東南亞國家在貿易方面取得突破。
川普在搭乘空軍一號離開釜山時告訴隨行記者：「我認為那是一次精彩的會晤。」他並說，美方對從中國進口商品的關稅將從57%降至47%。
這場於亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊舉行的會談，歷時近兩小時。會後川普與習近平握手致意，並陪同習近平上車，隨後川普在機場接受紅毯歡送儀式。
川普近來頻頻對外談論與習近平達成協議的可能性。此前，美方談判代表於26日表示，雙方已就一項架構達成共識，可避免美國對中國商品加徵100%關稅，並促使中國暫緩實施稀土出口限制。
然而，隨著兩國在經濟與地緣政治角力中愈趨強硬，外界對這波貿易戰緩解能維持多久仍存疑慮。（編譯：劉淑琴）1141030
