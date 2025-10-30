川習會落幕 美財長：美中下週可能簽署貿易協議

（中央社華盛頓30日外電報導）美國總統川普與中國國家主席習近平會談落幕，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時表示，美中最快下週簽署貿易協議。

路透社報導，貝森特告訴福斯財經新聞網：「吉隆坡協議昨晚深夜拍板，所以我預計我們最快可能在下週進行簽署。」

根據彭博（Bloomberg News）報導，貝森特證實美國將暫停擴大出口黑名單涵蓋子公司的新規則。

貝森特說：「是的，我們將暫停該措施1年，以換取稀土許可制度的暫停。」

根據新規則，至少由一個或多個列入名單的實體持股50%以上的子公司，將自動受到該名單的限制。

貝森特也表示，中國已同意今年採購1200萬公噸的黃豆。貝森特告訴福斯財經新聞網，中國還同意未來3年每年至少採購2500萬公噸的黃豆。

此外，貝森特還在福斯財經新聞網談到，他預期美中的短影音平台TikTok交易將於「未來數週至數月內出現進展」。（編譯：劉淑琴、洪培英）1141030