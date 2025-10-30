川習會落幕 習近平：形成解決問題共識

根據中國官方媒體報導，中國國家主席習近平今天(30日)與美國總統川普(Donald Trump)在南韓釜山會晤後表示，中美已針對經貿問題形成解決問題的共識。但報導並未透露具體的協議細節。

這是自2019年以來，中美兩國元首首次面對面會晤。在美中仍深陷激烈貿易戰之際，這次川習會備受各界關注注。

根據新華社報導，習近平指出，兩國經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識。他並說，雙方團隊要「盡快敲定後續工作，將共識維護好、落實好」，藉由實際成果，讓中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。

這兩個全球最大經濟體的貿易爭端已經持續數個月，包括互相加徵高額關稅與港口費、從稀土到大豆出口等貿易問題。美中貿易戰加劇令全球市場動盪不安，供應鏈陷入癱瘓。

據新華社報導，習近平強調，中美兩國「對話比對抗好」。兩國各層級並應保持溝通，以及中國和美國並可以「共同展現大國擔當」，共同推動有利於雙方與全球的務實合作。

習近平並提到，中國明年將舉辦亞太經合組織(APEC)峰會，美國則將主辦20國集團(G20)峰會，雙方可以互相支持，爭取兩場峰會都取得正面成果，「為促進世界經濟成長、完善全球經濟治理做出貢獻。」(編輯：陳文蔚)