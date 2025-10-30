川習會落幕 習近平：雙方形成解決經貿問題的共識

（中央社記者廖文綺上海30日電）川習會今天在釜山舉行，據央視新聞，中國國家主席習近平表示，兩國經貿團隊形成了解決問題的共識，雙方可繼續談下去，拉長合作清單。此外，雙方同意保持經常性交往。美國總統川普期待明年訪中，也邀請習近平訪美。

中國官媒央視新聞報導，習近平指出，兩國經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識。雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。

習近平說，中美經貿關係近期經歷曲折，也給雙方帶來一些啟示。經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環。雙方團隊可以繼續本著平等、尊重、互惠的原則談下去，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單。

習近平強調，對話比對抗好。中美之間各管道各層級應該保持溝通，增進了解。兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智慧、應對傳染疾病等領域合作前景良好，對口部門應該加強對話交流，開展互利合作。

習近平還指出，中美在地區和國際舞台也應該良性互動。明年，中國將擔任亞太經濟合作會議（APEC）東道主，美國將主辦20國集團（G20）峰會。雙方可以相互支持，爭取兩場峰會都取得積極成果，為促進世界經濟增長、完善全球經濟治理作出貢獻。

央視報導，兩國元首同意加強雙方在經貿、能源等領域合作，促進人文交流，並且同意保持經常性交往。川普期待明年早些時候訪中，邀請習近平訪問美國。

此外，中共中央辦公廳主任蔡奇、中國外交部部長王毅、中國國務院副總理何立峰也參加會見。

據川普表示，雙方就「許多非常重要的事項」達成共識，他把與芬太尼相關的對中關稅從20%調降至10%；中國將立即大量採購黃豆；雙方還就關鍵稀土供應達成為期一年的協議，未來可望延長。（編輯：周慧盈）1141030