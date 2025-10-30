川習會落幕 黃仁勳：確信美中元首進行良好對話

（中央社首爾30日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今天在韓國舉行的雙邊會落幕，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達執行長黃仁勳對此表示，他確信兩國元首進行了良好的對話。

路透社報導，黃仁勳今天在首爾一家餐廳與三星電子會長李在鎔及現代汽車集團會長鄭義宣，一同享用韓式炸雞和啤酒。

黃仁勳用餐完畢離開餐廳，發送點心給向在外守候的粉絲時表示：「我完全相信兩位元首進行了一場良好的對話。這未必跟我有關。」

他也說期待明天與韓國總統李在明見面，強調輝達（NVIDIA）和首爾當局有許多事項要宣布。

根據亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會網站資訊，黃仁勳將擔任其中一名講者，預計明天發表演說。

黃仁勳日前在華府被詢及訪韓相關行程和是否與習近平會面時，不願透露細節，僅表示有很多會議要開，還會宣布許多消息。（編譯：洪啓原）1141030