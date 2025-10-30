川習會誰上談判桌？美中高層「7對7」名單曝光，「福建幫」蔡奇、何立峰、鄭柵潔在列

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六位官員陪同參與，最後1小時40分鐘結束。川習會舉行時，川普恭維習近平是「強硬的談判者」、「偉大國家的偉大領導人」。



美方陣容曝光：國安、財經、貿易全線到位



根據直播畫面，美方代表包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）以及美國駐華大使龐德偉（David Perdue）。

川普此次亞洲行，分別在日本東京華麗的赤坂迎賓館會見日本首相高市早苗，又在南韓歷史悠久的慶州國立博物館會見南韓總統李在明，場地均相當氣派，然而到了最受外界矚目的「川習會」，地點卻是釜山的金海國際機場，場地相對樸素。

中方代表團成形：「福建幫」3人上談判桌



中方代表包括中共中央政治局常委蔡奇、外交部長王毅、國務院副總理何立峰，以及國家發展改革委主任鄭栅潔、外交部常務副部長馬朝旭和商務部長王文濤。其中有蔡奇、何立峰、鄭柵潔三位是「福建幫」。

外電報導，川習會地點選在釜山的金海國際機場，這是考量行程安排的結果，這場時隔6年的「川習會」是由美中官員共同策劃，會面細節經過謹慎設計，確保美中兩位全球領袖都能得到完善的安全保護。

據報導，川普原預計10月29日提前返美，計畫在當天晚間離境前舉行「川習會」，但後來考量到會談時間將過於倉促，因此改在10月30日上午會面。同時，美國代表團準備今天離境，習近平則在今天抵達南韓進行國是訪問，因此「川習會」是在兩國官員離開與抵達的交會時刻進行。



