川習會誰是贏家？紀思道：「他」兵不血刃贏了 這些外媒也也一面倒.....

美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行川習會。 圖:達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平近日在釜山會面，國際矚目的「川習會」也告一段落。美國新聞工作者紀思道（Nicholas Kristof）近日在《紐約時報》發布評論〈川普不只是輸掉了與中國的貿易戰〉中指出，美國總統川普在四月宣布「解放日」關稅政策時，誤判了中美經濟的依存結構。而今已變成被動方，此局是習近平「兵不血刃」取下優勢。

紀思道指出，美國對稀土的依賴遠高於中國對美國大豆的需求，因此當中國宣布限制稀土出口後，美方立即陷入被動。新一輪的中美貿易協議表面上是雙方重啟往來，中國同意購買更多美國大豆，美方則減稅並放寬晶片出口限制；但實際上，是美方在戰略上被迫讓步。中國暫緩稀土出口一年，是「高明的戰術」，既保留了對美施壓的長期籌碼，又避免逼使美國急於建立自給供應鏈，等於「贏得了戰略時間」。

中國國家主席習近平與美國總統川普昨（30）日在韓國釜山附近的金海空軍基地舉行歷史性面對面會晤。圖:達志影像/路透社

他分析，美國即使啟動如「曼哈頓計畫」級別的資源開發，也需五至七年才能替代中國稀土供應。紀思道直言：「川普從貿易戰的霸凌者，變成了被中國反制的被霸凌者。」如今他不斷退讓，降低關稅、放寬出口限制，甚至在國安議題上對中示弱，包括 TikTok 問題與對台軍售等。紀思道批評，川普政府的對中政策「已陷入戰略性失控」。

他警告，中國可能持續藉「限制稀土出口」作為談判籌碼，迫使川普在台灣或南海議題上收手。若美方選擇妥協，將是美國在亞洲影響力的重大挫敗，也可能削弱對台灣的防衛承諾。「我們不僅輸了一場貿易戰，更可能在未來數年內喪失全球信譽，這將被視為美國衰退的開端。」

美國總統川普（後左）與中國國家主席習近平（後右）30日在韓國釜山會談，會談結束後兩人在會場外握手致意。達志影像 / 美聯社

德國《經濟週刊》（WirtschaftsWoche）評論則指出，釜山的「川習會」中，「真正的贏家是中國」。中國僅暫停自身的反制措施，便換來美國的關稅讓步與實質經濟利益。《新蘇黎世報》（NZZ）則警告，全球產業必須習慣「斷供常態化」的新現實，晶片與稀土的風險將成為跨國企業無法迴避的長期挑戰。

