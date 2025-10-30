川習會談什麼？ 黃仁勳：我完全相信中美元首進行良好對話

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平30日在韓國舉行的雙邊會落幕，黃仁勳對此表示，他確信兩國元首進行了良好的對話。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平30日在韓國舉行的雙邊會落幕，受到全球關注。會後川普指稱美方削減對中國大陸加徵的芬太尼關稅，換取北京承諾恢復購買美國黃豆、暫緩稀土出口管制及遏制芬太尼流竄。人工智慧（AI）晶片龍頭輝達執行長黃仁勳對此表示，他確信兩國元首進行了良好的對話。

綜合路透社及韓媒《NEWSIS》報導，黃仁勳30日在首爾和三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣於知名連鎖店「Kkanbu炸雞」一起吃炸雞、喝啤酒，黃仁勳此行被視為他展現親民領導風格的又一例證，他去年在Computex 2024前夕和台積電創辦人張忠謀等企業大老，在台北寧夏夜市享用小吃。

黃仁勳用餐完畢離開餐廳，發送點心給向在外守候的粉絲時指出：「我完全相信兩位元首進行了一場良好的對話。這未必跟我有關。」他也說期待31日與韓國總統李在明見面，強調輝達和首爾當局有許多事項要宣布。

根據亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會網站資訊，黃仁勳將擔任其中一名講者，預計31日發表演說。黃仁勳日前在華府被詢及訪韓相關行程和是否與習近平會面時，不願透露細節，僅表示有很多會議要開，還會宣布許多消息。