川習會談前川普下令重啟核試 北京：盼美遵守承諾

美國總統川普今天（30日）在與中國國家主席習近平會面前，在社群平台上發文表示已下令五角大廈重啟核武器試驗。中國外交部回應表示，希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護全球戰略平衡與穩定。中國國防部發言人張曉剛則在下午的記者會說明，已注意到有關報導，並強調「中國的核政策是一貫和明確的」。

美國總統川普30日在與中國國家主席習近平會面前，在社群平台上發文表示已下令五角大廈重啟核武器試驗。中國外交部回應表示，希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》的義務和暫停核試驗的承諾。（示意圖／Getty Images）

川普今天在社群平台上發文表示，美國擁有的核武器比任何其他國家還多，並指出俄羅斯位居第2，中國則是遠遠落後排在第3，但將在5年內迎頭趕上。川普並表示，已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試核武器。這個程序將立即開始。

廣告 廣告

綜合澎湃新聞等陸媒消息，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會回應媒體提問表示，中方希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系，維護全球戰略平衡與穩定。

路透社報導，川普在搭乘空軍一號返回華盛頓時提到，需要進行核試驗以確保美國能與核武競爭對手保持同步，「其他國家都在進行核試驗，我認為我們也這麼做是合適的」。

外電報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）昨天宣布已成功測試一款具備核能力的核動力水下無人載具「海神」（Poseidon），並稱這種無人魚雷「無法被攔截」。

美國總統川普（左）30日在與中國國家主席習近平會（右）面前，在社群平台上發文表示已下令五角大廈重啟核武器試驗。（路透社）

川普今天在一篇點名俄羅斯與中國的社群媒體貼文寫道，「基於其他國家的測試計畫，我已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試我國的核子武器」。川普這番言論出現於他與中國國家主席習近平南韓會談前不久，而且是美俄最後一項主要核武軍控條約《新戰略武器裁減條約》（New START）即將到期前100天。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，美國上一次核試在1992年9月23日，代號為Divider，地點位於現稱「內華達國家安全區」（Nevada National Security Site）。另外，有媒體關注到，川普已同意韓國建造核動力潛艦。中國國防部發言人張曉剛對此回應，中方在「半島問題」上的立場和政策保持著連續性和穩定性。

內華達州試驗場在1957年6月24日進行核子試驗時，升起一朵蘑菇雲。 （美國能源部／美聯社資料照片）

據非政府組織聯盟「國際廢除核武運動」（ICAN）資料，全球有9個國家擁有核武：俄羅斯、美國、中國、法國、英國、巴基斯坦、印度、以色列和北韓。在ICAN統計的約1萬2331枚核彈頭中，超過5500枚屬於俄羅斯，美國擁有5044枚。

另據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）數據，北京核武庫規模已增加一倍以上，從2020年的300枚，增至今年估計的600枚。

責任主編：于維寧