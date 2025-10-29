川習會談台灣？川普：沒什麼好問 台灣就是台灣

記者許少榛／國際報導

時隔六年的川習會在30日就要登場了。除了大家最關注的關稅貿易協商以外，美中間會不會談到台灣呢？CNN分析，中共希望美國將「不支持」台獨的立場，改為明確反對台獨，不過川普在前往南韓的專機上被問到，他說沒什麼好問的，因為「台灣就是台灣」。

時隔六年的川習會在30日就要登場了。（圖／翻攝自川普臉書、中國外交部微博）

鳳凰衛視主播：「中國國家主席習近平將於30日起，會正式開啟韓國之行，在抵達當天，他會率先在釜山同美國總統川普，舉行會晤。」

拖到前一天中國官媒終於證實，美中元首會談將在30日展開，兩人到底會不會談到台灣呢？

美國總統川普：「（你覺得習近平會在台灣議題上對你施加多大的壓力？）我不知道我們會不會談到台灣，我不確定，他可能會想問，但沒什麼好問的，台灣就是台灣。」

川普29日從日本飛往南韓時回應，沒什麼好問的，並把話題轉向台灣晶片製造。

美國總統川普：「而台灣美好的地方，他們也知道，就是我們正把許多晶片製造商帶到美國本土。」

川習會，中國對美可能議題。

但除了尖端產業，對中共來說統治權至關重要。CNN分析，習近平希望美方將不支持台獨的立場明確改為「反對台獨」，除此之外，放寬AI晶片出口中國，以及中國企業在美國發展的權限都將成為議題。而川普要談得更多，包含芬太尼、稀土、美國大豆出口中國、甚至遠到俄烏戰爭，但在此之前關稅才是重中之重。

川習會，美國對中可能議題。

中國社科院美國研究副研究員楊水清：「比如說百分之百的關稅不再加徵，然後24%的關稅延長，然後中方買美國相應的農產品，像這些能達成一些具體的東西。」

短短時間，兩人能談的多具體？有多少共識？仍是未知，不過CNN評論，無論結果如何，習近平已經成功證明，即便遭多重施壓，中國仍能和美國平起平坐，川普第二任期，將首次與習近平面對面過招，是成是敗？30日全球將聚焦釜山。

