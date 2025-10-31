川習會講和沒驚喜也沒驚嚇 專家：選股才是王道可用主動ETF靈活搶勝

台股接下來預其表現將為選股不選市。績效不錯的00982A主動ETF，其組成成分中，台積電為權重股。圖／翻攝台積電

第六次川習會落幕，協商內容大致是馬來西亞雙邊貿易代表會談的延續與落實。儘管會中釋出貿易休戰的氣息，但實質上的結構性問題仍未獲得根本解決。美中兩大巨人博弈之後，把關注焦點回到對台灣的影響，根據群益投信統計資料顯示，歷次川習會後，台股表現漲跌互見，整體影響有限。台股走勢除基本面因素外，仍主要受國際股市氣氛與外資資金動向所左右。

川習會前，市場已因樂觀預期提前反應過了，會後雖無特別利多，但至少釋出和解訊號。群益投信台股研究團隊指出，近期大盤頻創新高，短線震盪難免，現階段投資仍應「選股不選市」。若投資者無暇緊盯盤勢，可考慮透過專家操作的主動式台股ETF參與市場。

00982A主動群益台灣強棒基金經理人陳沅易表示，在當前盤勢中，主動選股與靈活調整格外重要，投資策略宜兼顧成長股與價值股，以因應大區間波動。他指出，全球AI應用持續擴展，台灣半導體供應鏈在IT與AI領域仍具競爭優勢。陳沅易看好先進製程、IC設計（電源管理晶片、高速傳輸）、CCL（銅箔基板）／PCB（印刷電路板）／ABF（載板）產業龍頭，以及高配息AI伺服器ODM與關鍵零組件族群。

主動式ETF的優勢在於能即時調整持股，適時反映時事與產業變化。例如當市場下跌因素浮現時，可彈性轉向價值型或防禦型類股，以降低波動；而在股市回穩後，再擇優加碼，力求創造超額報酬機會。



