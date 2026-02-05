川習會通話提台灣 賴清德重申「兩岸互不隸屬」

政治中心／林靜、胡景順 台北-彰化報導

美國總統川普和中國國家主席習近平昨（4號）晚通話談及台灣，習近平直接點名美方務必慎重處理對台軍售。針對美中領袖通話，賴總統回應"美中台關係，四個不變，重申中華民國、中華人民共和國互不隸屬；另外總統更強調，若有人欣然接受九二共識且不害怕，那表示他真的是中國人、並積極推進統一。

美國總統川普4號晚間和中國國家主席習近平通話，隨後發文表示，兩人針對多項重大議題交換意見、談話議題也包含台灣。

川普隨後發文，透露通話內容談及美中貿易、四月訪中行及台灣議題，習近平則回應，台灣是中美關係最重要的問題，重申台灣是中國領土，請美方務必"慎重處理對台軍售"，川普則回應重視中方在台灣議題上的關切，他任內會保持美中關係穩定。針對美中兩國互動，賴總統重申，台美關係堅若磐石。

總統賴清德：「台美之間也有很好的溝通管道，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變，第一中華民國，和中華人民共和國互不隸屬，第二美國基於台灣關係法，以及六項對台保證承諾不變，第三美國基於國家安全戰略，以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦責任分擔，維護印太和平穩定的方向不變，第四個台美關係堅如磐石。」

總統再度強調台美關係順暢，適逢前一天，國共智庫交流落幕，國民黨主席鄭麗文高喊大陸是親人、九二共識沒那麼恐怖，國台辦發言人在例行記者會上，附和鄭麗文說法，兩人隔海，一搭一唱。

國台辦發言人陳斌華：「兩岸一家親都是中國人，九二共識是兩岸關係發展的政治基礎，和台海和平穩定的定海神針，我們願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨內的，台灣各黨派團體，和各界人士加強交流。」

總統賴清德：「關於九二共識，中國國家主席習近平先生，已經多次說明，就是一個中國原則，完全沒有中華民國表述的空間，在這種狀況之下，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，那表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一，要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算，和國防特別預算，一定要順利審查通過。」

總統再喊話在野速審總預算，捍衛國家主權、人民安全，沒退讓空間。





