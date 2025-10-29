川習會週四南韓登場！ 川普：不確定談不談台灣

美國總統川普來到亞洲行第三站南韓，抵達前在空軍一號上，透露與習近平會面，可能不會提到台灣，不過也再次聚焦台美晶片合作，在南韓的APEC企業領袖峰會上，也再次讚揚台積電及輝達執行長黃仁勳。這次南韓也高規格祭出友川外交，送上金王冠以及象徵南韓最高榮譽的無窮花大勳章。

若習近平想施壓？ 川普：沒什麼好問台灣就是台灣

南韓川習會前，敏感的台灣議題引發關注，川普顯然覺得少碰為妙，當被問到習近平會在台灣議題上施加多大壓力時，他表示，「我甚至不知道我們是否會談到台灣，我不確定，他可能想問一下，但也沒什麼好問的，台灣就是台灣。」

廣告 廣告

即使預料與習近平談到台灣的機會不高，但川普一句「台灣就是台灣」再次引發外界關注與好奇。

台灣助攻美國晶片！ 川普再次點名輝達、台積電

川普話題隨即轉向台灣對美國晶片產業的助力，他表示，「台灣美好的一點，坦白說他們也明白，我們正在把很多晶片製造商帶到美國，如果你看看世界上最大的晶片製造商台積電，正在亞利桑那州建造一座巨大的工廠，我們將很多台灣的生意帶回美國，我認為在兩年之內，我們將掌握晶片市場40%到50%。」

在南韓慶州APEC企業領袖峰會上，川普再次提到台積電與輝達，每次都會尋找台下的黃仁勳，確認其在場以增信心。

川普表示，「輝達與台積電，才在美國生產了首批Blackwell晶片。黃仁勳是個了不起的人，他可能在場，我不確定，黃仁勳你在嗎？」

南韓高規格「友川外交」 送金王冠+無窮花大勳章

作為川普亞洲行的第三站，南韓以高規格「友川外交」迎接他，贈送南韓最高榮譽「無窮花大勳章」，以及複製版古代天馬塚金王冠。川普也開玩笑表示，「我現在就想戴上它。」南韓總統李在明更表示，願替川普擦亮「和平締造者」的招牌。

李在明也向川普喊話，「您（川普）是出色的和平締造者，如果您能幫助我們在朝鮮半島建立和平，我們會支持您。」

南韓以高規格「友川外交」迎接川普。圖／路透社、美聯社、CNN

國際中心／張立德 編撰 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

川習會今上午登場！ 川普：會有很好效果

中共第四屆四中全 九名上將接連落馬

加薩停火後衝突再起！ 以色列控「哈瑪斯違反協議」發動空襲加薩