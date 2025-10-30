川習會進行中 中日台航運股逐步上揚

▲美國總統川普、中國國家主席習近平30日在韓國釜山舉行川習會。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普今(30)日在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行「川習會」，各方關注這場美中峰會是否會改變今年以來的全球緊張局勢以及讓關稅戰趨緩。在川習會進行過程中，中國與日本的航運股悄悄走高，台股航運三雄盤中更是突然飆漲。

根據美聯社報導，川普在與習近平會面時表示，「能和我的朋友在一起是我的榮幸」，他說兩人將進行一些討論，但他認為雙方已經就很多事情達成了共識。

習近平提到，再次見到川普感覺很溫暖，因為已經很多年沒見，習近平透過翻譯表示，雙方難免有一些分歧，自川普上任以來，已與對方通了三次電話，並互通信件，「世界兩大經濟體時有摩擦是正常的」，但兩國都應該維持正確的路線，「我和川普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。」

路透指出，預計稀土和人工智慧晶片是討論的重點之一，芬太尼問題和大豆採購是川普關注的其他幾個關鍵議題。

在川習會過程中，股票市場也出現些許變化，中國航運股巨頭中遠海控股價由平盤逐步翻漲近2%；日本航運股自開盤起逐步走高，商船三井由平盤上漲1.5%，日本郵船與川崎汽船同樣由平盤翻漲1.3%。

台股航運三雄在台灣時間早上十點半後更是突然猛爆式上漲，萬海飆出漲停、陽明大漲近8%、長榮漲幅也達5%；散裝航運也大幅飆升，中航飆出漲停，裕民漲幅也達5%。

