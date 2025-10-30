川習會達多點共識 川普：芬太尼關稅降至10%

「川習會」落幕，美國總統川普(Donald Trump)在空軍一號專機上表示，他與中國國家主席習近平就「許多非常重要的議題」達成共識，其中包括中國採購美國大豆，以及下調芬太尼關稅至10%。

川普結束「川習會」後離開釜山，他對記者表示：「我們在許多議題上都達成共識，中國將開始採購非常大量的大豆與其他農產品。」

針對芬太尼議題，川普也說，美國將芬太尼相關的關稅從20%降至10%，立即生效。他說：「如各位所知，我對中國課徵了20%的關稅，這是一個很高的關稅，因為芬太尼正流入美國。我現在把它減少10個百分點，也就是從20%降為 10%，立即生效。」

川普說，他相信習近平「會非常努力阻止那些帶來死亡的毒品流入美國」。(編輯：宋皖媛)