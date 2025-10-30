川習會重磅登場！ 外媒畫重點：川普助手憂總統高喊「反對台獨」

即時中心／高睿鴻報導

美國總統川普（Donald Trump）今（30）天與中國國家主席習近平會晤，在美中關係緊張的情勢下，這次的「川習會」備受外界矚目。然而，根據外媒《NBC News》報導，關於台灣議題，至少4位知情人士透露，川普的一些助手私下擔心，川普恐放棄美國長期以來的對台政策；雖然幕僚持續建議，不要改變美國在台灣獨立問題的立場，但仍擔心川普為了與中國達成貿易協議，而忽視這些人的建議。

知情人士向媒體說明，政府官員已私下告知川普，預期習近平可能要求他，公開聲明美國「反對」台灣獨立。該報導也指，習近平持續推動美國改變對台立場，從目前的「不支持台獨」，轉變為「反對台獨」。因此越來越多人擔心，川普可能在此議題上偏袒中國；或至少以更微妙的方式、使用新的措辭，悄然改變美國的立場。

該報導續指，雖然對很多美國人來說，可能只是另一種對同件事的表述方式，但假設川普真的說出美國「反對」台獨、甚至公開宣稱，「台獨在當前形勢下不是好主意」，這種說法仍將在亞洲掀起軒然大波，並被視為送給習近平的大禮。署名知情人士皆認為，公開表示「反對」台獨，肯定將讓外界認為，美國在這個議題從中立、轉為明確站在中國這邊。

報導提到，美國政府幾十年來，一直對台灣採取戰略模糊政策、即所謂的「一個中國」政策，歷任總統也公開表示不支持台獨。有位白宮官員向《NBC News》解釋道，川普總統一再重申，他的台獨政策沒有改變；川普總統領導著所有外交政策，他總是提出「將美國人民放在首位」的協議。

另，當被問及川普政府對於台灣獨立的政策時，一位國務院高級官員也掛保證說，「對台政策絲毫未變；幾十年來，我們的政策始終如一」。

