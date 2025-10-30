川習會釜山登場！ 兩人握手展開會談 習近平：中美有摩擦很正常
川習會於今（30）日上午10時許正式登場，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平已於南韓釜山會面，兩位領導人見面後微笑握手後，期間兩人並沒有過多交談，隨即進入房間展開會談，會中習近平也表示，中美出現摩擦很正常，認為兩國應該是夥伴和朋友。
此次會議於南韓釜山金海機場空軍基地內舉行，川普於雙方握手時說，「我們將舉行一次非常成功的會議」，除了大讚習近平是偉大的領導人，也笑稱「他是個非常強硬的談判者，這可不好！」
會議一開始，習近平表示，中美應該是夥伴和朋友，兩國完全有能力互相幫助，共同繁榮發展，表示願繼續與川普共同努力，發展並創造雙方良好的氛圍。他也認為，世界兩大經濟體偶爾出現摩擦在所難免，「我們並非總是能達成共識，這很正常」。
習近平還補充，目前貿易團隊已經達成基本共識，準備繼續與川普合作，為雙邊關係奠定堅實的基礎，並且始終相信中國的發展，與川普讓美國再次偉大的願景不謀而合。
川習會今日上午正式登場。圖／翻攝自AP Direct
責任編輯／馮康蕙
回應川習會 總統府：樂見中美領袖交流溝通 持續與美保持聯繫
川習會／川普：跟習近平未提及台灣 明年4月訪中
川習會結束！川普緊握習近平雙手「講悄悄話」 習飛慶州出席APEC
川習會未談台灣 學者：美中戰術性「議題分流」
美國總統川普今天(30日)上午與中國國家主席習近平在南韓釜山金海空軍基地展開雙邊會談，根據會談後釋出的訊息，會中並未提及台灣。學者認為這只是美、中雙方戰術性「議題分流」，並非政策讓步，台灣仍是美、中競爭的核心戰略變數，美國仍會強化對台灣的支持；另外也可看出美國無意讓經貿議題牽扯台灣，更不會讓步以達成協議。
川習會前下馬威？ 川普批准南韓「造核潛艦」美國提供技術支援
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導川習會今天於南韓釜山登場，美國總統川普（DonaldTrump）在會前、美東時間29日晚間拋出重大軍事訊息，在社群平台「TruthSoc...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
川習會誰上談判桌？美中高層「7對7」名單曝光，「福建幫」蔡奇、何立峰、鄭柵潔在列
美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六位官員陪同參與，最後1小時40分鐘結束。川習會舉行時，川普恭維習近平是「強硬的談判者」、「偉大國家的偉大領導人」。 美方陣容曝光：國安、財經、貿易全線到位 根據直播畫面，美方代表包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部......風傳媒 ・ 8 小時前
只談了一百分鐘，川習會宣告結束！沒有記者會、不見聯合宣言，川普為參加「萬聖節派對」搭機趕回美國
韓國釜山金海空軍基地30日迎來美國總統川普與中國國家主席的會晤，但這場全球矚目的「川習會」最終卻以一場百分鐘的晤談草草收場。是兩人談崩了嗎，還是兩人只不過是走個過場，現在沒人清楚實際情況。不過根據媒體報導，川普急著趕回華府參加一場萬聖節派對，所以只好匆匆結束這場重要的峰會，雙方沒有舉行聯合記者會、目前也沒有發佈聯合公告或新聞稿。這場川習會的倉促，幾乎早就寫在......風傳媒 ・ 9 小時前
投資人消化川習會 亞股收盤走勢不一
（中央社香港30日綜合外電報導）美國總統川普與中國國家主習近平今天在韓國舉行雙邊會後，投資人正在消化這場會面釋出的訊號，亞洲股市主要指數今天收盤走勢不一。中央社 ・ 6 小時前
川習會場外維安升級 (圖)
美國總統川普、中國國家主席習近平30日在韓國釜山舉行雙邊會談，場外維安升級。中央社 ・ 5 小時前
【釜山直擊】川習會前煙硝味濃！反中民眾湧向金海機場，高喊「習近平OUT」
美國總統川普及中國國家主席習近平今天將在韓國釜山進行會談，傳聞可能是會面場所的金海國際機場鄰近道路一早就出現反中民眾示威。美中兩國昨天宣布領導人川普與習近平將在釜山進行雙邊峰會，考慮到兩人的行程，川普規劃今天下午離開韓國、習近平則是今天抵達，外界推測場地可能選在空軍近期進行整修的翼峰樓。翼峰樓位於金海國際機場旁邊，是2005年釜山亞太經合會（APEC）前夕為......風傳媒 ・ 10 小時前
南韓釜山會晤習近平 川普表示期待
美國總統川普(Donald Trump)30日將於南韓釜山會晤中國國家主席習近平，川普今天(29日)對這項會談表達了樂觀態度，同時宣布與南韓的貿易協議「幾乎」已敲定。 法新社報導，這將是川普自今年1月重返白宮後，首次與習近平舉行面對面會談。如果在30日的峰會上，川普與習近平針對美中貿易戰休戰達成協議，將為他盛大、備受禮遇的亞洲行畫上完美的句點。 北京方面表示，兩位領袖的會談將在釜山舉行。川普告訴記者，在這次「偉大的會晤」上，「很多問題都將得到解決」。 全球市場將密切關注此次會談的結果，以確認川普和習近平能否為導致全球供應鏈癱瘓、企業營運動盪的一系列爭端畫下休止符。 在川習會登場前，美中談判代表均確認，雙方已達成協議的「框架」。 中國外交部發言人郭嘉昆表示：「我們願同美方一道，確保此次會晤取得積極成果，為中美關係穩定發展提供新的方向和動能。」 川普表示，該協議將包括調降因毒品芬太尼問題，向中國進口商品加徵的20%關稅。芬太尼已導致數萬美國人死亡。 兩人預計也將針對中國採購美國大豆、北京的稀土出口管制、人工智慧晶片以及TikTok的命運進行討論。中央廣播電台 ・ 1 天前
川習會未提台灣 美中經貿休兵非和解1／睽違6年會晤！ 川普讚習近平：偉大國家領導人
千呼萬喚始出來！美國總統川普與中國國家主席習近平，今天在南韓釜山舉行峰會。首先，很多人都注意到一個很有趣的現象。是氣勢不能輸嗎？2017年這兩人見面的時候，習近平明顯比川普矮，但今天這兩人再度碰面的時候，習近平看起來跟川普是一樣高！是習近平這幾年突然長高了，還是他在鞋子裡墊了什麼東西，讓自己看起來更加人高馬大？這我們可能永遠不會知道了。另外，今天也出現一個很有意思的現象：川普宣稱他和習近平是朋友，但習近平則是在談話時強調「中國與美國是朋友」。這場會談歷時約1小時40分鐘便結束，兩人一同走出會場，面帶微笑，並在分別時再次握手，進行簡短交談。鏡新聞 ・ 4 小時前
「北京給川普面子，卻沒給出籌碼」 學者16字總結川習會：不提台灣不是中國縮了
美國總統川普、中國國家主席習近平今（30）日在南韓釜山舉行「川習會」，不過這場全球矚目的會議只持續了100分鐘，事後也僅有川普單方面公布，美方削減芬太尼關稅、中方恢復大豆採購，台灣議題則沒被談論。對此，旅美學者翁履中今（30）日在臉書指出，「短期止痛、長期拉扯，經濟降溫、政治升溫」是這次川習會的註解，美中已進入「帶笑的冷戰」階段。翁履中表示，這場川習會看似氣......風傳媒 ・ 2 小時前
