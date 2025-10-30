川習會釜山登場！ 兩人握手展開會談 習近平：中美有摩擦很正常

川習會於今（30）日上午10時許正式登場，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平已於南韓釜山會面，兩位領導人見面後微笑握手後，期間兩人並沒有過多交談，隨即進入房間展開會談，會中習近平也表示，中美出現摩擦很正常，認為兩國應該是夥伴和朋友。

此次會議於南韓釜山金海機場空軍基地內舉行，川普於雙方握手時說，「我們將舉行一次非常成功的會議」，除了大讚習近平是偉大的領導人，也笑稱「他是個非常強硬的談判者，這可不好！」

會議一開始，習近平表示，中美應該是夥伴和朋友，兩國完全有能力互相幫助，共同繁榮發展，表示願繼續與川普共同努力，發展並創造雙方良好的氛圍。他也認為，世界兩大經濟體偶爾出現摩擦在所難免，「我們並非總是能達成共識，這很正常」。

習近平還補充，目前貿易團隊已經達成基本共識，準備繼續與川普合作，為雙邊關係奠定堅實的基礎，並且始終相信中國的發展，與川普讓美國再次偉大的願景不謀而合。

川習會今日上午正式登場。圖／翻攝自AP Direct

