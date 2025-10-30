川習會釜山登場！ 外媒：幕僚憂川普高喊「反對台獨」

中國國家主席習近平30日藉由 APEC 領袖峰會在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤。 圖：翻攝自央視

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）今（30）日在韓國釜山與中國國家主席習近平進行會晤。而根據外媒引述4名知情人士透露，關於這次「川習會」有關台灣議題，有部分川普助手私下擔心，川普恐放棄美國長期以來對台立場。雖然幕僚持續建議，不要改變美國在台灣獨立問題的立場，但仍擔心川普為了與中國達成貿易協定，忽視這些建議。

根據外媒《NBC News》引述4名知情人士透露，有政府官員已私下告知川普，習近平可能會要求他公開聲明，美國「反對」台灣獨立。報導指出，習近平持續推動美國改變對台立場，從目前「不支持台獨」，轉變爲「反對台獨」。這讓不少人擔心，川普可能在台灣問題上偏袒中國，或至少以更微妙的方式、使用新的措辭，悄然改變美國的立場。

報導認為，雖然對很多美國人來說，這只是另一種方式對同事件表示，不過假設川普真的說出美國「反對」台獨，甚至公開宣稱，「台獨在當前形勢下，並非好主意」。相關說法會在亞洲掀起軒然大波，並被視為送給習近平大禮。有署名知情人士皆認為，公開表示美國「反對」台獨，肯定將會讓外界認為，美國在這個議題從中立、轉為明確站在中國這邊。

美國這幾十年來，一直對台灣採取戰略模糊政策，即所謂「一個中國」政策，而歷任總統也公開表示「不支持」台灣獨立。有白宮官員向《NBC News》表示，總統川普一再重申，他的台獨政策沒有改變，而川普總統領導著所有外交政策，總是以「將美國人民放在首位」為前提。

一位國務院高級官員被問及川普政府對於台灣獨立政策時，也向《NBC News》保證，美國對台政策絲毫未變，「幾十年來，我們的政策始終如一」。

